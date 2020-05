USA budou případnou vakcínu proti covidu-19 sdílet se světem

Collins souhlasí s tím, aby budoucí vakcína byla "veřejným světovým majetkem", jak už dříve navrhovali prezidenti Francie a Číny. Nejvíce jej přitom znepokojuje vývoj v Africe. "Pokud získáme vakcínu, která funguje, byl bych rád, pokud by byla k dispozici co nejrychleji právě tam a v Jižní Americe. Podívejte se, co se děje v Brazílii," řekl vědec.

"Máme velkou zodpovědnost, jsme nejbohatší země na světě, nemůžeme se spokojit s tím, že se budeme starat jen o sebe, to by bylo hrozné," dodal.

Sharing promising but early, non-peer-reviewed study results in cont'd fight against #COVID19. Investigational ChAdOx1 nCoV-19 vaccine showed protection against COVID-19 pneumonia in animal model. Phase 1 #clinicaltrial began in UK based on this data #NIH https://t.co/72BTEiw57O — Francis S. Collins (@NIHDirector) May 15, 2020

NIH podporuje vývoj asi 14 očkovacích látek po celém světě, včetně výzkumu několika zahraničních laboratoří. Collins uznal, že se USA tímto způsobem snaží zajistit co nejrychlejší dostupnost případné budoucí vakcíny pro Američany nehledě na to, kde bude případně objevena. "Všichni mají právo zajistit si to, co zachrání jejich životy při pandemii, jako je tato," řekl.

Otázkou také zůstává, jaká bude cena budoucí vakcíny a jakým způsobem ji budou státy případně regulovat či hradit. Podle Collinse by se neměly úspěšné laboratoře snažit na očkovací látce zázračně zbohatnout, zároveň však podle něj bude nutné pokrýt náklady, které na vývoj látky vynaložily.