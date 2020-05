USA by podle Trumpa mohly mít vakcínu proti covidu-19 do konce roku

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy by mohly mít vakcínu proti covidu-19 do konce tohoto roku, možná i dříve. V Bílém domě to dnes prohlásil americký prezident Donald Trump. Projekt americké vlády na vývoj očkovací látky určené k zastavení současné pandemie je podle něj největší operací od dob projektu Manhattan, v rámci nějž USA za druhé světové války vyvinuly první atomovou bombu.