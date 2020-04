USA chtějí zásadní reformu WHO, obnova financování není jistá

Americký prezident Donald Trump před týdnem oznámil, že Spojené státy pozastavují financování WHO, protože ta podle jeho názoru nezvládla pandemii nemoci covid-19. USA jsou největším přispěvatelem na provoz WHO.

"Myslím, že se potřebujeme pořádně podívat na WHO," řekl dnes Pompeo. Poznamenal, že tato organizace OSN prošla kvůli nedostatkům reformou už v roce 2007. "Potřebujeme nápravu. Potřebujeme strukturální nápravu," dodal.

Trump před týdnem oznámil, že USA pozastavují financování WHO. Zdůvodnil to tím, že organizace nezvládla reagovat na šíření koronaviru. Prohlásil také, že WHO zastává pročínské názory.

Spojené státy jsou přitom největším přispěvatelem na chod WHO, v roce 2019 organizaci poskytly přes 400 milionů dolarů, což podle Reuters bylo zhruba 15 procent jejího ročního rozpočtu.