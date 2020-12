USA chystají sankce proti Turecku kvůli ruskému systému S-400

Sankce mají mířit mimo jiné na turecké sdružení obranného průmyslu a jeho šéfa Ismaila Demira. Několik zdrojů Reuters sdělilo, že Washington svoje rozhodnutí oznámí veřejnosti v pátek, mohlo by k tomu však dojít také již dnes.

V reakci na zprávy o sankcích dnes oslabila turecká lira kvůli obavám, že by krok mohl ještě více poškodit tureckou ekonomiku, která se již tak potýká s krizí způsobenou koronavirem, dvoucifernou inflací a vyčerpanými devizovými rezervami.

Turecko letos v říjnu potvrdilo, že již začalo systém S-400 zakoupený v roce 2017 testovat i přes opakované protesty Washingtonu a čelných představitelů NATO. Ankaru za nákup ruské techniky potrestaly USA tím, že Turecko vyjmuly z programu stíhaček F-35, na jejichž výrobě se Turci podíleli a které chtěli koupit. Spojené státy také dlouhodobě hrozí svému spojenci z NATO sankcemi, až dosud se k nim však zdráhaly skutečně přistoupit.

Pokud by USA krok proti Ankaře skutečně podnikly, lze podle Reuters očekávat významné ochlazení vztahů obou zemí. To by mimo jiné zkomplikovalo situaci pro nastupujícího prezidenta USA Joea Bidena, který se má funkce chopit 20. ledna.

"Sankce by nedosáhly výsledku a byly by kontraproduktivní. Poškodily by vztahy," řekl dnes podle Reuters vysoký turecký vládní činitel. "Turecko je nakloněno vyřešení tohoto problému diplomacií a vyjednáváním. Nepřijmeme jednostranné uvalení (sankcí)," dodal.

Pentagon ani americké ministerstvo zahraničí zatím zprávy o sankcích nekomentovaly.