USA dál čelí náporu koronaviru. Kvůli lavině dezinformací mnoho lidí nevěří vakcíně

Právo na očkování mají v USA jako první zaměstnanci nemocnic, lidé pobývající v domovech pečujících o seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných. Bílý dům však v neděli oznámil, že by mezi prvními měli dostat vakcínu také vládní činitelé, členové Kongresu i někteří soudci. To vyvolalo značně odmítavou reakci veřejnosti na sociálních sítích, zejména kvůli tomu, že Trump a jeho okolí se dlouhodobě neřídí radami zdravotnických úřadů, jen zřídkakdy nosí roušky a i v nejhorších časech pandemie pořádají vánoční recepce a večírky v Bílém domě.

Trump o několik hodin později na twitteru napsal, že by lidé pracující v prezidentské rezidenci měli dostat vakcínu "až o něco později, pokud to nebude obzvláště důležité". Dodal, že zatím nemá určený termín pro očkování, ale že se na něj těší, až přijde vhodný čas.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!