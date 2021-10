USA darovaly chudším zemím zatím 200 milionů dávek vakcín

"Spojené státy k dnešku úspěšně darovaly a doručily 200 milionů vakcín proti covidu-19 do více než 100 zemí na světě," uvedl v noci na dnešek Bílý dům v prohlášení. Poznamenal, že USA v následujícím roce dodrží svůj závazek darovat ekonomicky chudším zemím přes miliardu dávek očkovacího preparátu.

Humanitární organizace podle AP Spojené státy chválí za to, že v případě darování vakcín chudším zemím se postavily do role globálního lídra. Zároveň administrativa prezidenta Joea Bidena čelí kritice světových politiků i humanitárních organizací za to, že úřady nabízí Američanům posilovací dávky vakcín, zatímco mnoho lidí na světě nedostalo ještě ani jednu.

"Skutečnost je taková, že čím více bohatých zemí bude používat posilovací očkování, tím dále budeme od ukončení pandemie," uvedl Tom Hart, ředitel mezinárodní organizace One Campaign, která se angažuje v boji s chudobou a nemocemi. "Ačkoliv někteří argumentují tím, že můžeme podávat posilující dávky a očkovat svět, faktem je, že podpůrné dávky odvádějí dodávky z oblasti naléhavé potřeby - od podání prvních dávek po celém světě," dodal.

Agentura AP v této souvislosti poznamenala, že očkována proti covidu-19 už je polovina planety, většinu vakcín však zdravotníci aplikoval lidem v zemích s vysokými a středními příjmy.