Kritici nový přístup považují za krutý a tvrdí, že změna, s kterou přichází prezident Donald Trump, přinutí zoufalé přistěhovalce raději podstoupit léčbu v jejich zbídačených zemích.

Jen v Bostonu se změna podmínek týká podle organizace poskytující právní služby migrantům zhruba dvou desítek rodin, jejichž děti trpí rakovinou, HIV, mozkovou obrnou, svalovou dystrofií, epilepsií či jinými nemocemi. Další rodiny pak dopisy od imigračních úřadů dostaly také v Kalifornii, Severní Karolíně a dalších státech USA.

Imigrační služba USCIS, která spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, uvedla, že změny v přístupu začaly platit 7. srpna. Týkají se všech dosud nevyřízených žádostí včetně těch, ve kterých migranti po dvou letech opět žádají o prodloužení ochrany. Nárok na výjimku mají pouze příslušníci armády a jejich příbuzní.

Demokratický senátor Ed Markey postup úřadů označil za nové dno Trumpovy administrativy. "Donald Trump doslova deportuje děti s rakovinou," řekl Markey.

By no longer considering medical deferred action requests for immigrants, the Trump administration is now literally deporting kids with cancer. Proud to be with @MIRACoalition and other advocates to stand against the deportation of sick, vulnerable children. https://t.co/o2Q0iLrTbJ