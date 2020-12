USA evidují přes 19 milionů případů koronaviru, situace je vážní také v JAR

Za posledních 24 hodin - do nedělních 20:30 místního času (pondělí 2:30 SEČ) - zaznamenaly Spojené státy 165.151 nových případů infekce, čímž se počet nákaz v zemi zvýšil na celkových 19.107.675. S nemocí covid-19 je spojeno 333.069 úmrtí.

Our daily update is published. States reported 2.1 million tests, 189k cases, and 1,409 deaths. There are more than 117 thousand people hospitalized with COVID-19.



These numbers continue to be affected by disruptions to data pipelines caused by the holidays. pic.twitter.com/4qCPlX3KA2