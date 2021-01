USA evidují přes 4000 úmrtí na koronavirus za den, situace v Los Angeles je alarmující

Podle iniciativy The COVID Tracking Project dál stoupá také počet nakažených v nemocnicích, kterých je aktuálně 132.370. Imunizace obyvatel přitom postupuje pomaleji, než bylo původně zamýšleno.

Our daily update is published. States reported 1.9M tests, 266k cases, 132,370 COVID-19 hospitalizations, and a record 4,033 deaths. The 7-day average for deaths is now over 2,750, also a record. pic.twitter.com/8wKB2d71hu — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 8, 2021

Ve čtvrtek americké úřady podle JHU zaznamenaly 4085 úmrtí spojených s koronavirem a 274.703 nově nakažených. Denní bilance mrtvých přitom překonala rekord již třetí den po sobě. Od začátku pandemie se ve 330milionové zemi nákaza potvrdila u více než 21,5 milionu lidí, přes 365.300 zemřelo.

Zatímco počty nakažených a zemřelých znepokojivé stoupají, pokračuje v USA vakcinace. Mnozí ji však označují za příliš pomalou.

Šéf americké zdravotnické služby Jerome Adams ve čtvrtek řekl, že státy s volnými kapacitami by měly mimo zdravotníky a obyvatele domovů pro seniory přistoupit k očkování skupin v dalších fázích vakcinačního plánu. Ty zahrnují například pracovníky v první linii, osoby starší 75 let, dále pak lidi starší 65 let a rizikové skupiny. Podle šéfa zdravotnictví v Kentucky Stevena Stacka někdy vakcinaci odmítne až 30 procent lidí, kteří na ni mají v nynější fázi nárok. V takové situaci by podle něj neměly vakcíny zbytečně "zůstávat v mrazácích", kde nikomu nepomohou a naopak by měli být očkováni lidé v dalších fázích vakcinačního plánu, kteří o to projeví zájem.

Podle předního experta na infekční choroby Anthonyho Fauciho by původní cíle v rámci vakcinační kampaně měla země naplnit do několika týdnů. Pokud se tak nestane, bude podle něj možná nutné strategii trochu pozměnit.

První dávku vakcíny proti covidu-19 podle informací amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dostalo již téměř šest milionů lidí. Distribuováno přitom bylo dalších 21,4 milionu dávek. Vládní činitelé ale slibovali, že koncem prosince bude distribuováno 40 milionů dávek vakcíny a 20 milionů lidí naočkováno.

Zdravotní systém země mezitím dál čelí náporu koronavirových pacientů. Ve středu jich bylo v amerických nemocnicích rekordních 132.476, ve čtvrtek 132.370, což je zatím druhý nejvyšší údaj. Velmi znepokojivá je situace v Kalifornii, kde úřady ve středu zaznamenaly 459 úmrtí s koronavirem. Rekordních 22.820 nakažených tam bylo v nemocnicích, z toho 8000 v přibližně desetimilionovém okrese Los Angeles. Podle televize CNN v tomto okrese ve čtvrtek umíral člověk nakažený koronavirem každých osm minut.

Starosta Eric Garcetti řekl, že je zapotřebí více vakcín, aby se tam virus dostal pod kontrolu. Zároveň vyzval obyvatele, aby co nejvíc omezili okruh lidí, s nimiž se stýkají. Ve středu zaznamenal rekordních 5743 nově nakažených stát Kentucky. Prudký nárůst hospitalizovaných v Luisianě mezitím vedl ke zpřísnění protiepidemických opatření v New Orleans.

Odhaleno bylo v USA již nejméně 56 případů mutace koronaviru, jež se nejprve prokázala v Británii. Maria Van Kerkhoveová ze Světové zdravotnické organizace (WHO) označila situaci za potenciálně nebezpečnou s tím, že čím déle se bude tato varianta šířit, tím víc by mohla dál mutovat. V krajním případě podle ní například hrozí, že by ji bylo těžší detekovat. V zemích, kde se virus šíří bezprecedentně rychle, například v USA, je pravděpodobnost další mutace vyšší.