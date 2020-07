USA evidují už přes 150 tisíc úmrtí s koronavirem

Nejnovější nárůsty mrtvých s koronavirem v USA jsou podle Reuters nejvyšší od začátku června, kdy tam za 11 dní vzrostl počet úmrtí s covidem-19 z 100.000 na 110.000.

V uplynulých třech týdnech počty mrtvých s covidem-19 v USA nadále rostou, zatímco počet nově nakažených zaznamenaných za týden nedávno poprvé od června klesl.

Nárůsty nově nakažených v Arizoně, Kalifornii, Texasu a na Floridě tento měsíc zachvátily nemocnice. Zároveň kvůli tomu musely státy zpomalit otevírání ekonomiky, která byla omezena v důsledku protipandemických opatření zavedených v březnu a dubnu.

Nejvíce úmrtí tento měsíc eviduje Texas (kolem 4000) , následovaný Floridou (asi 2900) a nejlidnatějším státem Kalifornií (zhruba 2500). Do texaské bilance jsou nicméně podle Reuters započítány i stovky dřívějších úmrtí poté, co stát změnil způsob počítání zemřelých s covidem-19. Ačkoliv počty mrtvých s covidem-19 stabilně v těchto třech státech rostou, New York a New Jersey nadále mají nejvíc dosud zaznamenaných úmrtí, a to i v přepočtu na obyvatele, píše Reuters.

Z 20 zemí s nejvyšším výskytem covidu-19 jsou Spojené státy na šesté příčce v počtu úmrtí v přepočtu na obyvatele. Na každých 10.000 lidí tam podle Reuters připadá 4,5 úmrtí s koronavirem, což je více než v Británii, Španělsku, Itálii, Peru i Chile.