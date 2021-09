USA hlásí přes 2000 zemřelých s koronavirem denně

Skoro třetina nových úmrtí je hlášena ze dvou momentálně nejzasaženějších států, Texasu a Floridy. Celková bilance covidu-19 v USA je nyní zhruba stejná jako odhadovaný počet amerických obětí tzv. španělské chřipky, napsala agentura AP.

Nárůst denních počtů zemřelých zaznamenaly především některé oblasti s nejnižší proočkovaností proti covidu-19, značné zvýšení v minulém týdnu nicméně oznámil například také Vermont, který je jedním ze států USA s největší mírou imunizace. Vermont nicméně nadále registruje nejnižší počet nově nakažených na počet obyvatel ze všech amerických států.

Ostrovní teritorium Guam a stát Idaho v posledním týdnu zaznamenaly svůj dosud největší počet zemřelých za sedmidenní období od začátku pandemie. Na Guamu je plně naočkovaných 64 procent obyvatel, v Idahu je to necelých 41 procent.

V USA mezitím v posledních dnech stagnují nebo dokonce pomalu klesají počty nových případů nákazy a lidí hospitalizovaných s covidem-19. Nadále však zůstávají na úrovni, která znepokojuje většinu odborníků. V amerických nemocnicích o víkendu podle NYT stále leželo kolem 90.000 lidí s koronavirem.

Zdravotnictví se i za aktuální vlny epidemie v různých koutech země dostalo na limity svých možností a například stát Idaho ve čtvrtek rozšířil na celé území platnost tzv. krizových standardů péče. To znamená, že místní nemocnice mohou přidělovat prostředky určitým pacientům na úkor jiných, vysvětluje deník The Washington Post. Ten v článku také popisuje, že "přídělový systém péče" se stává skutečností i v nemocnicích na Aljašce a ve Wyomingu.

Americká bilance úmrtí spojených s covidem-19 se mezitím blížila k číslu 675.000. To je zároveň odhadovaný počet lidí, které v letech 1918 a 1919 v USA zabila epidemie "španělské chřipky", připomíná AP. Země tehdy měla asi třetinovou populaci, ovšem skutečný počet úmrtí způsobených covidem-19 může být výrazně vyšší než součet oficiálních statistik z amerických států a teritorií. Podle modelu vědců z Washingtonské univerzity už počet obětí překročil jeden milion.

V USA se aktuálně vedou intenzivní diskuse o posilovacích dávkách covidových vakcín, především v souvislosti s nakažlivější variantou delta, jíž se mnohdy infikují i plně naočkovaní lidé. Panel nezávislých odborných poradců amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pátek doporučil aplikaci třetí dávky vakcíny firem Pfizer/BioNTech jen pro osoby starší 65 let nebo ty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Podle vládního experta Anthonyho Fauciho se v příštích týdnech agentura vyjádří rovněž k potřebě dalších dávek u vakcín od firem Moderna a Johnson & Johnson.

Do New Yorku se tento týden chystá více než stovka světových vůdců, kteří se zúčastní Valného shromáždění OSN. Organizace požaduje od všech účastníků, aby byli plně naočkovaní a nevstupovali do jejího sídla, pokud pociťují symptomy onemocnění. Očkovací průkazy lídrů však nebude kontrolovat a bude se spoléhat na zodpovědnost jednotlivých účastníků.

Tento systém podle amerických médií otestuje zejména brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v úterý svým projevem zahájí všeobecnou rozpravu. Dlouhodobě přitom prohlašuje, že odmítá očkování vzhledem k tomu, že již covid-19 prodělal, což mu podle jeho slov poskytuje lepší ochranu než vakcíny. Nejmenovaný činitel OSN však listu The Washington Post sdělil, že organizace nebude nenaočkovaným lídrům zakazovat vstup do své budovy a účast na naplánovaných akcích, protože na to nemá pravomoci.

Zahraniční delegace se nicméně budou muset přizpůsobit rovněž místním nařízením města New York, které požaduje důkaz o obdržení alespoň jedné dávky vakcíny pro vstup do barů, restaurací, muzeí a řady dalších veřejných vnitřních prostor.