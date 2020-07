USA hlásí rekordní počet hospitalizovaných s koronavirem. Nemocnice nestačí

Počet nových případů nákazy koronavirem ve Spojených státech neustále exponenciálně narůstá. Dle CNN se sedmidenní průměr nově hlášených případů pohybuje okolo 67 429 nakažených. První případ nákazy ve Spojených státech objevil 21. ledna. K prvnímu milionu nakažených se Američané od té doby dostaly zhruba za 100 dní.

Počet případů se však vyšplhal ze tří milionů hlášených 8. července na čtyři miliony během pouhých 15 dnů. Nemocnice po celé zemi těžkopádně zvládají tento enormní nárůst pacientů, přetížené jsou především ty v nejvíce zasažených státech jako na Floridě nebo v Texasu.

Dle CNN již více než 50 nemocnic dosáhlo své plné kapacity na lůžkových odděleních jednotek intenzivní péče. Plošně by na těchto odděleních mělo být aktuálně volných pouze 15 % lůžek. Nejvíce vytížené jsou nemocnice ve státech, které se v posledních týdnech staly epicentry nákazy.

Mezi tyto státy se řadí na příklad Kalifornie, která má aktuálně nejvíce hlášených případů, New York, Florida, Texas, New Jersey, Illinois a 6 dalších, mezi něž se nově řadí i Louisiana, která se ve čtvrtek stala 12. státem, který překročil hranici 100 000 nakažených.

Skličující se zdá být situace především pro nemocnice v Texasu a na Floridě. Jen za uplynulý týden oznámil Texas rekordní počet hospitalizovaných hned dva dny za sebou, jak uvedla CNN. Ve středu a ve čtvrtek se počet nových pacientů vyšplhal téměř na 11 000. Texas ohlásil i nejvyšší číslo úmrtí během jednoho dne.

Podobný počet úmrtí jako v Texasu oznámila ve čtvrtek i Florida, kde za jeden den zemřelo celkem 173 lidí. Florida se kromě toho aktuálně potýká i s nedostatkem personálu. Až 50 nemocnic zažádalo o 2 400 sester. Místní vláda zároveň zpřísnila trestní postihy vztahující se na každého, kdo neuposlechne nařízení nosit roušku.

Na Floridě stoupá i počet nakažených mezi náctiletými. Nejmladší pacientkou, která na koronavirus zemřela, je devítiletá dívka z Miami. Koronaviru podlehli i jedenáctiletá dívka a chlapec, dalším dvěma pacientům bylo šestnáct a sedmnáct let. Mladiství nakažení koronavirem na Floridě dle prohlášení tamních úřadů tvoří zhruba 13 % nakažených.

V Los Angeles County v Kalifornii se dle expertů koronavirus pravděpodobně stane druhou nejčastější příčinou úmrtí místních obyvatel. Kalifornie aktuálně hlásí nejvíce nakažených z celých Spojených států. Předčila tak i původní epicentrum nákazy, jímž byl několik týdnů po sobě stát New York. Ten aktuálně hlásí výrazný pokles případů. Denní přírůstek pozitivně testovaných se v Kalifornii naopak pohybuje kolem 12 000.

Experti odhadují, že za prvních šest měsíců v Kalifornii podlehne koronaviru zhruba 3 400 lidí. To by znamenalo mnohem vyšší úmrtnost než na příklad u Alzheimerovy choroby nebo infarktu. Za poslední týden ohlásila Kalifornie rekordní počet pacientů nejméně čtyřikrát. Nejvíce hospitalizovaných bylo v pondělí, a to konkrétně 2 232. Zhruba 27 % muselo být převezeno na jednotku intenzivní péče.

S kapacitními problémy se potýká i největší zdravotní středisko na světě, Texas Medical Center. Jedny z největších nemocnic v Houstonu se dle Texas Tribune uchýlily k razantním krokům. Jelikož na oddělení intenzivní péče docházejí lůžka, musejí místní lékaři stovky covidových pacientů provizorně léčit na pohotovostních ambulancích. Ty nejvytíženější z nich nové pacienty už ani nepřijímají, neboť jim nedokáží poskytnout odpovídající péči.

Unaveni z nedostatku jasných informací a instrukcí se cítí být i samotní Američané. Důvěru už tak nemají nejen v prohlášení Bílého domu, ale i v doporučení a data Center pro prevenci a kontrolu nemocí a předních amerických expertů. Tara Setmayerová, politická komentátorka pro CNN a hlavní poradkyně pro hnutí The Lincoln Project, v nedávném rozhovoru uvedla, že za nedůvěrou v přední americké instituce a experty stojí jejich politické jednání.

,,Když vidíte vysoce respektované lékaře jako doktora Redfielda nebo doktora Burkse, kteří jsou ochotni zkompromitovat svou letitou reputaci a kariéru jakožto lékaři tím, že nechají kolovat nebezpečné dezinformace mezi Američany jen proto, aby si proti sobě nepoštvali prezidenta, tak se těm lidem nemůžete divit,“ uvedla Setmayerová.

Zdravotní personál i odborníci se však obávají toho, co přinesou další týdny. Přestože pokrývku dýchacích cest vyžaduje již nejméně 41 států, z čehož většina zavedla určitou formu bezpečnostních opatření, experti se domnívají, že opatření jako dodržování bezpečného odstupu nebo nošení roušek nemohou dosáhnout takového efektu jako plošná karanténa.

Dle CNN podepsalo více jak 150 zdravotních odborníků, vědců, učitelů a sester petici, ve které žádají vládu, aby zemi uzavřela. Ve směs se totiž shodují na tom, že současná opatření nestačí, neboť ve většině případů nejsou dodržována. ,,Momentálně jsme akorát na dobré cestě k tomu, abychom k 1. listopadu ztratili více jak 200 000 Američanů, zatímco mnozí si vesele popíjejí v barech, chodí ke kadeřníkovi, navštěvují restaurace, zajdou si na tetování nebo na masáž. To všechno jsou běžné a příjemné aktivity, jen ne životně důležité,“ uvedli ve zprávě.