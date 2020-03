USA hlásí smrt pěti pacientů nakažených koronavirem

Stát Washington dnes uvedl, že eviduje již 18 infikovaných koronavirem. Někteří z nich přitom mají vazby na zařízení dlouhodobé péče ve městě Kirkland, kde testy již dříve potvrdily dva nakažené - jednoho zaměstnance a jednoho obyvatele zařízení. Celkem Spojené státy hlásí už téměř 100 případů nákazy.

O prvním případu nemoci COVID-19 ve státě New York informoval tamní guvernér. Jak Andrew Cuomo uvedl v noci na dnešek, infikovanou je asi 30letá žena, která se nakazila při nedávné cestě do Íránu a je doma v karanténě. Neřekl, kde pacientka žije, podle listu The New York Times bydlí ve městě New York. Zdravotní stav nakažené ženy není podle Cuoma vážný.

Dva nové případy nákazy dnes oznámila také Florida. Jedná se o dva dospělé z nichž jeden nedávno vycestoval do Itálie.

Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že cestující, kteří do USA zamíří ze zemí zasažených nákazou, budou kontrolováni před nástupem do letadla i po příletu na americké území. O jaké země by mělo jít, ale již neupřesnil.

Letecká společnosti Delta Air Lines v neděli oznámila, že až do května ruší své lety do Milána na severu Itálie, kde přibývá nakažených. Do Říma bude společnost i nadále létat. O dočasném zrušení letů do Milána v sobotu informovaly i aerolinky American Airlines.