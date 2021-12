USA hlásí více nákaz než při letním vrcholu, za den přibylo skoro čtvrt milionu nakažených

Epidemická situace se v USA zhoršuje prakticky od začátku listopadu, v posledních dnech ovšem nárůst denních přírůstků nabral mimořádný spád. Podle NYT jen za poslední týden průměrný počet nových nákaz stoupl asi o 50.000 na aktuálních skoro 170.000 na den. To je více než na přelomu srpna a září, kdy v zemi vrcholila letní vlna epidemie. Více infekcí zachycovali v USA jen na začátku minulé zimy.

Vytíženost zdravotnictví zatím příliš dramaticky neroste. Hlášeno je kolem 69.000 hospitalizací s covidem-19, což je asi o 35.000 méně než na konci srpna a zhruba polovina oproti maximu ze začátku roku. V USA má 62 procent lidí ukončenou prvotní vakcinaci proti covidu-19, přeočkování dosud absolvovala skoro pětina obyvatel.

Nejrychleji aktuálně přibývají nákazy na lidnatém severovýchodě země ve státech New Jersey, New York, Rhode Island a ve federálním distriktu amerického hlavního města. Ve Washingtonu, D.C. přírůstky infekcí šplhají vysoko nad předchozí rekordy, přičemž sedmidenní průměr za poslední tři týdny narostl na více než desetinásobek. New York registruje poprvé od začátku pandemie přes 20.000 nákaz na den a bilance hospitalizací se ve státě s necelými 20 miliony obyvatel přiblížila 5000.

V místech s vysokým výskytem infekcí se při tom objevuje nedostatek testovacích kapacit, zřejmě i v souvislosti se snahou lidí otestovat se před vánočním cestováním. Když tento týden dvojice reportérů NYT vyrazila na jedno z odběrových míst v newyorském Brooklynu, doba čekání ve frontě tam činila tři až čtyři hodiny. Soukromá zdravotnická společnost CityMD navíc oznámila, že dočasně uzavírá 13 testovacích míst v New Yorku kvůli nedostatku personálu.

Problému si všímá i deník The Guardian, podle kterého několikahodinové čekání na test není v New Yorku nijak neobvyklé. Úterní článek situaci spojuje s vývojem po příchodu covidových vakcín, který byl následován ústupem nákazy v USA. "Všichni si mysleli, že testování bude nepotřebné, a jaksi se to zanedbalo," řekl bioetik z Pensylvánské univerzity Ezekiel Emanuel.

Americký prezident Joe Biden tento týden ohlásil plán nakoupit a bezplatně distribuovat 500 milionů rychlotestů, za které nyní Američané platí okolo deseti dolarů (220 Kč), jsou-li vůbec k dostání. Na testy od vlády si ovšem lidé ještě nějaký čas počkají, neboť stát zatím v tomto směru nepodepsal žádný kontrakt. Odborníci na veřejné zdraví iniciativu přivítali, zároveň ale podotýkají, že nemusí být dostatečná.

"Myslím, že si musíme uvědomit, že ačkoli 500 milionů testů zní jako hodně, ale při 350 milionech obyvatel budeme tady ve Spojených státech na pravidelné užívání stále potřebovat více," řekla The Guardian Elizabeth Stuartová z Univerzity Johnse Hopkinse.

Problémy s testováním dokresluje i středeční oznámení demokratického kongresmana Jima Clyburna, že měl pozitivní výsledek vyšetření na koronavirus. Podle televize CBS News se 81letý zástupce Jižní Karolíny přidal k dalším osmi členům Kongresu, kteří v posledních dnech měli pozitivní test. Clyburn při tom uvedl, že na výsledek čekal déle než 56 hodin.

"Nemyslím si, že je to selhání," reagoval na otázky ohledně přístupu k testům prezident Biden ve středečním rozhovoru s televizí ABC News. Současné problémy spojené s příchodem koronavirové varianty omikron prezentoval jako něco, co vláda nemohla předpovědět. "Jak jsme to nezvládli? Nikdo to neočekával. Nikdo na celém světě. Kdo to očekával?" hájil postup své administrativy Biden.

Zpravodajský web BBC připomíná, že loni Biden jako prezidentský kandidát kritizoval nedostatek testů v USA jako "frašku". Kromě toho vrchní vládní epidemiolog Anthony Fauci ve víkendovém rozhovoru naznačil, že pro experty není příchod nakažlivější varianty koronaviru překvapením. "Rozhodně jsme očekávali, že se objeví varianty," uvedl ve vysílání televize CNN.