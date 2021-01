USA hlásí za den téměř 4000 úmrtí na koronavirus, přibylo přes 250 tisíc nakažených

Epidemická situace v USA se v posledních měsících citelně zhoršuje a po mírně příznivějších statistikách hlášených přes vánoční svátky se od začátku ledna počty nakažených i úmrtí znovu šplhají k novým rekordům. Dnes ráno hlásil deník NYT 3963 nových úmrtí a JHU 3865, což byl v její databázi rekordní denní součet. Oba zdroje také shodně oznámily, že pozitivní test na virus SARS-CoV-2 mělo přes 250.000 lidí.

Our daily update is published. States reported 1.7 million tests, 243k cases, a record 132,476 people hospitalized, and 3,793 COVID-19 deaths. Today's cases and deaths are the second highest to date. pic.twitter.com/bIifm1l1wY