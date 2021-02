USA hlásí za leden zdaleka nejvíce koronavirových úmrtí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Leden byl co do počtu zaznamenaných úmrtí souvisejících s covidem-19 zdaleka nejhorším měsícem epidemie ve Spojených státech. Ukazují to údaje Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která za uplynulých 31 dní registrovala přes 95.000 mrtvých. Je to skoro o 20.000 více než prosincová bilance, dosud rekordní.