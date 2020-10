USA i dva týdny před dnem voleb dál evidují rozmach epidemie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy v pondělí znovu zaznamenaly okolo 60.000 nových případů nákazy koronavirem a nárůst denních bilancí tak pokračuje i dva týdny před hlavním termínem letošních voleb. Objevují se proto spekulace, zda se může epidemická situace citelně promítnout do chování voličů. Samotné počty nových infekcí nicméně podávají zkreslený obrázek vývoje, nejen v důsledku rostoucího počtu testů, píše deník The New York Times (NYT).