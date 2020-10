USA již nepovažují vlky za chráněný druh. Slavná bioložka je "šokovaná a zarmoucená"

Po zrušení ochrany již delší dobu volali někteří občané a politici na středozápadě USA, který je významným bojištěm nadcházejících prezidentských voleb, napsala agentura AFP.

Ministr vnitra David Bernhardt ve čtvrtek oznámil, že vlci svým rozmachem překonali veškerá očekávání, která měli ochránci přírody v době, kdy je prohlásili za ohrožené. Mimo Aljašku a Havaj čítá nyní populace divoce žijících vlků v USA asi 6000 kusů, ke konci 60. let minulého století jich přitom byla necelá tisícovka.

Ochranu psovitým šelmám ve státech Idaho a Montana zrušil již Trumpův demokratický předchůdce Barack Obama. Nyní bude po celých USA jen na úřadech jednotlivých států, jak se k vlkům postaví. Federální ochrana zůstane jen vlkovi mexickému, který žije na jihozápadě země.

Proti kroku protestovala řada vědců, volených činitelů i občanů. Někteří z nich považují za podezřelé načasování kroku tak blízko před volbami. Nevládní organizace Earthjustice chystá kvůli rozhodnutí na vládu podat žalobu, protože se podle ní federální úřady neřídily standardními vědeckými postupy.

Slavná bioložka a specialistka na primáty Jane Goodallová prohlásila, že je krokem administrativy "šokovaná a zarmoucená". Vlci se podle ní nyní neudrží ve svých teritoriích, protože se hlavně na středozápadě pravděpodobně znovu začne s lovem těchto šelem, jak tomu bylo i v minulosti. Nepřítomnost federálního zákazu pak podle odborníků pobízí k větší činnosti i pytláky.

