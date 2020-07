USA kritizují postkomunistické státy v Evropě, že neodškodnily oběti holokaustu. Zmiňují hlavně Polsko

Výtky z Washingtonu míří zejména na adresu Polska, kde před druhou světovou válkou žila největší židovská komunita v Evropě. Polská národně-konzervativní vláda je přitom blízkým spojencem administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Ve středu zveřejněné zprávě se americké ministerstvo zahraničí obrací na Bosnu, Bělorusko, Ukrajinu a zejména na Polsko, což jsou země, které nereagují na židovské žádosti o restituce. Zpráva se zmiňuje také o Chorvatsku, Lotyšsku a Rusku a podle AP pravděpodobně zástupce daných států rozzlobí.

"Mnoho času uplynulo a je naléhavě nutné jednat," uvedl šéf americké diplomacie Mike Pompeo v předmluvě ke 200 stránkové zprávě, která měla být původně zveřejněna v březnu. USA ale její vydání odložily kvůli pandemii covidu-19 a kvůli obavám, že v době hospodářského útlumu by mohla rozdmýchat antisemitské nálady.

As we mark the 75th anniversary of the end of the Holocaust, @StateDept’s JUST Act Report highlights countries’ efforts to provide a measure of justice to Holocaust survivors and their families. We must #NeverForget the unspeakable crimes of the Holocaust.