USA mají 1,1 milionu nakažených, New York očekává zvrat v pandemii covid-19

Podle něj by bylo příliš riskantní otevřít školy už na jaře. Jeho záměrem je zajistit, aby žáci i učitelé zůstali v bezpečí. Uzávěra se týká 4,2 milionu žáků a studentů. Cuomo řekl, že otevřít školy nyní, kdy nemocnice stále denně přijímají 1000 nakažených, by bylo rizikem.

Podle dnešní bilance se počet hospitalizovaných snížil na úroveň před měsícem. Nejvíc lidí bylo v nemocnicích v polovině dubna.

Newyorský starosta Bill de Blasio dnes řekl, že se domnívá, že měsíc květen bude pro vývoj epidemie rozhodující.

