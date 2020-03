USA mají přes 1000 případů koronaviru Covid-19. Trump dle kritiků riziko bagatelizuje

Nemocné hlásí již zhruba tři čtvrtiny amerických států. Nejvíce postiženým nadále zůstává stát Washington, kde bylo doposud oznámeno 279 nakažených a 23 obětí. Víc než 150 případů mají Kalifornie a New York, Massachusetts registruje 92 infikovaných. Zdejší guvernér vyhlásil stav nouze. První dva případy také potvrdil Michigan, informuje CNN.

V New Rochelle na předměstí New Yorku zřídily úřady zvláštní zónu, v níž na dva týdny zavřely školy a další místa, kde se shromažďuje větší množství lidí. V okrese, kde se předměstí nachází, lékaři evidují již 108 nakažených a mnoho dalších lidí je v karanténě. Podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma je tam největší koncentrace nakažených v USA. Stát Washington podle listu The Wall Street Journal dnes vyhlásí zákaz akcí s více než 250 účastníky ve třech nejhůře zasažených okresech.

Podle epidemiologů ze Stanfordovy univerzity se počet nakažených v USA prudce zvyšuje kvůli tomu, že americké úřady nejdříve využívaly nefunkční testy na koronavirus a nákazu ověřovaly u příliš malého počtu lidí. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zatím podstoupilo test na koronavirus kolem 8500 Američanů. Jižní Korea, která zaznamenala první případ koronaviru ve stejný den jako USA, přitom otestovala již více než 189.000 lidí a k dnešnímu dni eviduje již přes 7700 nakažených. CDC však uvedla, že by měla mít do konce tohoto týdne k dispozici na čtyři miliony testovacích sad.

Předmětem kritiky jsou také některé reakce vlády a výroky vysokých činitelů včetně prezidenta Donalda Trumpa. Podle epidemioložky Michelle Mellové politici obyvatele dostatečně nevybízeli k tomu, aby přijímali náležitá preventivní opatření. Ekonomický poradce prezidenta Larry Kudlow například nepravdivě hovořil o tom, že USA jsou "téměř hermeticky" chráněny před nákazou, a Trump sliboval, že by mohla být do tří až čtyř měsíců připravena vakcína, což je nereálný termín. "Problém je, že jak trhy nadále padají, prezident a jeho úderná skupina se podle všeho snaží spíše uklidnit investory, než zastavit šíření viru," prohlásila Mellová.

Zástupci Kongresu a Bílého domu v úterý jednali o opatřeních na podporu americké ekonomiky a zmírnění dopadů onemocnění na hospodářství i běžné Američany. Zatím se však nedohodli na konkrétních opatřeních. Hlavním bodem vládního návrhu, který musí schválit Kongres, je zatím blíže neupřesněné snížení daně z příjmu či daňová úleva ve výši až 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč). Bílý dům také navrhuje pomoc pro malé podniky a zaměstnance, včetně těch, kteří nedostávají placenou nemocenskou. Trump se má dnes setkat s představiteli bank.