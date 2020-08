USA mají 180 tisíc obětí epidemie covid-19. Za menšími přírůstky nakažených je několik faktorů

Podle agentury AP experti vývoj spojují mimo jiné s rozšířenějším používáním roušek, ale také s nedostatečným testováním potenciálních nakažených.

USA zažily v červnu a červenci dramatický nárůst denních čísel o známých nákazách, které několik dní přibývaly i tempem nad 65.000 za den poté, co se zhoršila situace zejména na jihovýchodě země a v Kalifornii. Počty nových úmrtí začaly stoupat s jistým zpožděním a na konci července se týdenní průměr poprvé od konce května dostal nad 1000 mrtvých za den.

Minulý týden trend skoro po měsíci znovu klesl pod tuto hranici a v posledních dnech příznivý vývoj pokračuje, byť se denní bilance stále v průměru drží nad úrovní z června a většiny července. Tempo růstu bilance nakažených také zůstává relativně vysoké, za poslední měsíc se ovšem snížilo asi o třetinu a je nyní těsně nad 40.000 případy za den. Iniciativa The COVID Tracking Project zase o víkendu poprvé za více než šest týdnů evidovala méně než 40.000 hospitalizovaných pacientů s covidem-19, a tento týden jich hlásí asi o 20.000 méně než před měsícem.

"Jsou to velmi nadějné zprávy," komentovala po víkendu vývoj odbornice na infekční choroby z kalifornské univerzity UCSF Monica Gandhiová. Za menšími přírůstky statistik je podle ní kombinace několika faktorů: lepší představa veřejnosti o koronavirové hrozbě, častější používání pokrývek obličeje a možná i vyšší úroveň imunity v populaci.

Nošení roušek na veřejnosti během léta v jisté podobě požadovaly úřady ve většině amerických států. Nakonec jejich používání podpořil i prezident Donald Trump, který předtím v této souvislosti vysílal protichůdné signály a na veřejnosti se dlouho ukazoval jedině s nezahaleným obličejem.

Na mnoha místech se kvůli novému rozmachu nákazy přijímala i další opatření, experti ovšem stále vidí zásadní mezery v systému testování obyvatel na virus SARS-CoV-2. Podle The COVID Tracking Project se v USA na konci července denně provádělo v průměru více než 800.000 testů, ukazatel ale od té doby klesl pod 700.000, přičemž podle některých analýz potřebuje země každý den otestovat několikanásobně vyšší počet lidí.

"Hrubě zaostáváme za potřebným množstvím v místech, která mají stále vysoké počty případů," řekl AP lékař a analytik skupiny Rockefeller Foundation Jonathan Quick. "Nevím o žádném expertovi, který by si myslel, že naše testovací infrastruktura momentálně odpovídá potřebám amerického lidu," hodnotil podle listu The New York Times situaci v polovině srpna profesor Ashish Jha, který vede ústav Harvard Global Health Institute.

Nákaza koronavirem už se v USA potvrdila u více než 5,8 milionu lidí a podle JHU je s ní spojováno už přes 180.300 úmrtí. Spojené státy mají nejvyšší bilanci nákaz i obětí na světě, při zohlednění počtu obyvatel na tom ale je asi desítka zemí hůře, podotýká Reuters.