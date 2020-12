USA mají 215 tisíc nových nákaz covidem, za den zemřelo přes 2500 pacientů

USA zažívají dosud nejčernější fázi epidemie. Jen za uplynulých sedm dní zaznamenaly přes 15.000 úmrtí spojených s covidem-19, odhalené infekce přibývají tempem více než 200.000 za den, a statistika hospitalizací prakticky den co den dosahuje nové maximum. Podle analytiků z The COVID Tracking Project bylo v úterý v amerických nemocnicích 104.600 pacientů s koronavirem, deník The New York Times (NYT) hovoří o nárůstu o 22 procent za poslední dva týdny.

Our daily update is published. States reported 1.6 million tests, 213k cases, and 2,622 deaths. There are 104,600 COVID-19 patients in US hospitals. pic.twitter.com/EzQsMODdQH — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 9, 2020

Stejný zdroj dnes ráno hlásil bezmála 220.000 nových nákaz a 2597 zemřelých. Nové denní bilance Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) jsou o něco nižší: 215.586 pozitivně testovaných a 2534 mrtvých. Minulý týden přinesl i vyšší 24hodinové součty, statistiky ale mohly být zkreslené pozdějším nahlášením případů z prodlouženého víkendu spojeného se Dnem díkůvzdání.

Od začátku jeho šíření se nákaza virem SARS-CoV-2 v USA potvrdila u více než 15 milionů lidí. Nákazu podle JHU nepřežilo přes 286.000 lidí, přičemž souhrnné statistiky o úmrtích naznačují, že kvůli epidemii v zemi s 330 miliony obyvatel zemřelo už asi 350.000 lidí.

Podzimní vlna přináší rekordní statistiky napříč USA, státy ovšem v boji proti nákaze nepostupují jednotně a v některých neplatí žádná plošná nařízení. Přísná omezení se naopak vztahují na většinu Kalifornie, kde prudce roste počet nakažených i hospitalizovaných. Více než 30 milionů místních obyvatel má od víkendu nařízenou izolaci.

Plošné restrikce už zavádí také zhruba desetimilionová Severní Karolína, která nyní registruje v průměru více než 5000 infekcí denně. Guvernér Roy Cooper v úterý oznámil, že od pátku bude s výjimkou nejnutnějších cest platit noční zákaz vycházení. Mezi 22:00 a pátou hodinou zároveň bude muset většina podniků mít zavřeno.