USA mají nejméně nákaz od prosince, státy začínají plánovat život mimo krizi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech se po vlně covidu-19 způsobené koronavirovou variantou omikron dál zlepšuje epidemická situace a průměrný počet nově zachycených nákaz po skoro třech měsících klesl pod 100.000 za den. Ukazují to statistiky sestavované deníkem The New York Times (NYT) a Univerzitou Johnse Hopkinse (JHU).