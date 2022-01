USA mají přes 100.000 hospitalizovaných s koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet pacientů s koronavirem v amerických nemocnicích za exploze nákazy napříč Spojenými státy překročil 100.000 a dostal se na úroveň vrcholu letní vlny epidemie v zemi. Vyplývá to ze statistik deníku The New York Times (NYT). Zároveň v pondělí pokračoval růst denních počtů infekcí, když USA poprvé ohlásily přes milion pozitivních testů.