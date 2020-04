USA na prahu ústavní krize? Trump pohrozil, že nechá odročit jednání Kongresu

Zdůvodnil to podle agentury Reuters tím, že ho rozčiluje skutečnost, kdy zákonodárci nejsou ve Washingtonu, a nemohou tak schválit jeho kandidáty na federální soudce a další vládní posty.

"Zatímco se celá vláda USA podílí na tažení proti globální pandemii, je naprosto nezbytné, aby klíčové pozice v příslušných federálních agenturách byly plně obsazené. To ale nemůžeme učinit kvůli našemu Kongresu," řekl Trump. "Prostě nám to neumožní. Máme plno pozic, které jsou neobsazené, protože nemáme svolení," uvedl. Prezident dodal, že v Senátu na schválení čeká 129 kandidátů, které do funkcí navrhl.

Současnou praxi, kdy opozičními demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů i republikány kontrolovaný Senát zasedají takzvaně pro forma, považuje Trump za zanedbání povinností. "To si v této krizi Američané nemohou dovolit," uvedl prezident. Zákonodárci se totiž rozhodli kvůli karanténním opatřením odjet z Washingtonu domů.

Zasedání pro forma, která trvají i méně než minutu a kdy může být přítomen třeba jediný zákonodárce, označil Trump za falešná a naoko. "Ústava v takové situaci k uvedení zástupců do úřadu nabízí prezidentovi nástroj. Je to prozatímní jmenování," uvedl Trump.

Pokud je schůze Senátu odročena, tedy přerušena, může prezident uvést do úřadu představitele, který by jinak potřeboval k vykonávání funkce souhlas senátorů. Takto například na konci prosince 2010 využil přerušené schůze někdejší prezident Barack Obama ke jmenování Normana Eisena velvyslancem v Česku, kterého Senát do funkce nakonec potvrdil až další rok. Takový postup je pro americké prezidenty, jak uvádějí média, běžnou praxí.

Obama k takovému kroku ale nevyužil ústavní právo zasedání Kongresu odročit, což Trump nyní nevyloučil. Trump se odvolává na druhý článek ústavy, který mu "za mimořádných okolností" umožňuje svolat zákonodárce. Pokud se zákonodárci neshodnou sami na době odročení, může dobu odročení stanovit prezident podle svého uvážení.

"Mám velmi silné pravomoci. Raději bych je nepoužil, ale máme přes stovku lidí, kteří měli být schváleni již dávno a které zoufale pro vládu potřebujeme," řekl Trump. Uznal zároveň, že takový krok by se nejspíše setkal s žalobou, domnívá se však, že by případný soudní spor vyhrál.

Profesor ústavního práva Stephen Vladeck z Texaské univerzity má ale jiný názor. "Takovou pravomoc má jen a pouze tehdy, když se komory neshodnou na termínu odročení. To se ale nyní nestalo, termín je 3. ledna 2021," uvedl Vladeck, který zmínil termín odročení současného zasedání Kongresu, na kterém se již dříve zákonodárci shodli. Po tomto odročení se zákonodárných povinností ujme Kongres v novém složení, který vzejde z letošních listopadových voleb. Vladeck poznamenal, že přerušení zasedání, jako je například srpnová prázdninová přestávka, se jako odročení nepočítá.

Leaving aside that he probably *can’t* do this (because it’s unlikely the chambers will disagree), he‘s not actually going to send Congress home—foreclosing any additional relief legislation—in the middle of a national public health and economic crisis with elections in November. https://t.co/3536ThYuVT