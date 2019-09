Plavidlo ještě pod původním označením Grace 1 v červenci u Gibraltaru zadrželo britské námořnictvo kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie, což zakazují sankce Evropské unie. Gibraltar íránské plavidlo propustil 15. srpna, když jej Teherán ujistil, že ropa na palubě nebude dopravena do Sýrie.

Agentura Reuters tento týden informovala, že plavidlo přestalo vysílat signály o své poloze, patrně ve Středozemním moři západně od syrského pobřeží. Americké ministerstvo spravedlnosti, které se snažilo propuštění tankeru zabránit, vydalo pokyn loď zadržet.

Brian Hook, který stojí v čele oddělení amerického ministerstva zahraničí pro Írán, napsal e-mail indickému kapitánovi tankeru Adrian Darya 1. V něm ho žádal, aby doplul na místo, kde by Spojené státy mohly plavidlo zkonfiskovat. Výměnou měl dostat finanční odměnu, uvedl ve středu list Financial Times (FT). Informaci následně podle BBC potvrdilo americké ministerstvo zahraničí.

Spojené státy minulý týden zapsaly tanker Adrian Darya 1 na černou listinu. Ministerstvo financí tehdy uvedlo, že loď přepravuje 2,1 milionu barelů ropy, přičemž výtěžek z jejího prodeje má sloužit íránským revolučním gardám, které USA označují za teroristickou organizaci. Hook podle FT zaslal indickému kapitánovi íránské lodi e-mail ještě předtím. V dopise uvedl, že je Washington kapitánovi připraven zaplatit několik milionů dolarů, pokud s lodí dopluje na místo, kde ji budou moci zadržet Spojené státy. V e-mailech bylo údajně také telefonní číslo na americké ministerstvo zahraničí, aby si kapitán nemyslel, že jde o podvod.

Hook FT řekl, že americké ministerstvo zahraničí "úzce spolupracuje s námořní komunitou ve snaze zastavit a odradit od nelegálního exportu ropy". Kapitán íránského tankeru ale e-maily ignoroval a Spojené státy při umístění plavidla na černou listinu uvalily sankce i na něj.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf na twitteru Spojené státy obvinil z otevřeného podplácení. "Spojené státy se uchýlily k vyděračství, když se jim nepodařilo pirátství - doručte nám íránskou ropu a dostanete miliony dolarů, nebo na vás uvalíme sankce. Hodně mi to připomíná pozvánku do Oválné pracovny, kterou jsem obdržel před několika týdny," napsal na twitteru šéf íránské diplomacie.

Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.



Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.



It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ