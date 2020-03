USA nemá dostatek testů k diagnostikování koronaviru

Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Stephan Hahn v pondělí prohlásil, že zdravotníci budou mít v USA do konce týdne milion testů na koronavir.

Ve čtvrtek ale Pence řekl, že termín se nepodaří dodržet. "Nyní nemáme dost testů," uvedl dle BBC Pence. Později řekl, že dodavatelé poskytnou do příštího týdne diagnostické sady, aby mohlo být otestováno 1,2 milionu Američanů.

