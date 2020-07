USA obvinily Rusko z vyzkoušení protidružicové zbraně

Velitelství amerických vesmírných sil má podle prohlášení pro média důkazy o tom, že Rusko 15. července uskutečnilo ve vesmíru zkoušku protidružicové zbraně. "Test z minulého týdne je dalším příkladem, že hrozby proti vesmírným zařízením Spojených států jsou skutečné, vážné a zvětšují se," citovala AFP z komuniké.

"Je to neakceptovatelné," napsal na twitteru americký vyjednávač pro odzbrojení Marshall Billingslea a dodal, že o tomto "vážném problému" hodlá příští týden jednat ve Vídni, kde se vedou rozhovory o možném nahrazení americko-ruské dohody o omezení strategických jaderných zbraní.

Clearly this is unacceptable. This will be a major issue discussed next week in #Vienna The U.S. will #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/TCucTpFcqG