USA odsoudily zadržení Navalného po návratu do Moskvy

"Spojené státy důrazně odsuzují rozhodnutí Ruska zadržet Alexeje Navalného," uvedl šéf americké diplomacie Mike Pompeo. V prohlášení vyjádřil také "velké znepokojení" a zadržení na moskevském letišti označil za "poslední ze série pokusů umlčet Navalného a další opoziční představitele a nezávislé hlasy, které kritizují ruské úřady".

Deeply troubled by Russia's decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents.

Navalnyj je nyní na policejní stanici na moskevském předměstí Chimki, které leží na cestě z letiště Šeremeťjevo do centra metropole. Místní policisté tuto informaci potvrdili, ale s odvoláním na noční hodinu odmítli pustit k zadrženému advokáta, uvedla ruská redakce BBC s odvoláním na právníka Vjačeslava Gimadiho, který pracuje pro Navalného Fond boje proti korupci, a advokátku Olgu Michajlovovou, která Navalného při letu z Berlína provázela.

"Zažalujeme nezákonné kroky pohraniční stráže a policie, které jej zadržely bez opodstatnění a nepustily k němu advokáty," řekla BBC. "V žádném případě nelze soudního rozhodnutí nikoho zadržovat déle než 48 hodin," dodala.

"Zůstane v cele až do rozhodnutí soudu," uvedla vězeňská služba podle AFP. Ta tvrdí, že Navalného zadržela, protože neplnil ustanovení podmíněného trestu, a proto mu nyní hrozí 3,5 roku vězení.

Gathered at Moscow's Vnukovo airport on Sunday to welcome home Russia's top opposition figure Alexei Navalny, several hundred supporters waited in an atmosphere that was anxious, sometimes tense and often absurd https://t.co/KOv6mljVrn