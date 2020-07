USA omezily víza pro čínské politiky, kteří blokovali cesty do Tibetu

Šéf diplomacie ale nesdělil, jakých konkrétních osob se americké sankce týkají, ani kolik lidí jimi bude postiženo, uvedla agentura AP.

"Peking bohužel dál systematicky omezuje cesty amerických diplomatů a dalších úředníků, novinářů a turistů do autonomní oblasti Tibetu," uvedl Pompeo. Proto americké úřady recipročně omezí možnost cestování do USA pro ty čínské představitele, kteří se podle nich podíleli či podílejí na formulování a prosazování pravidel, která Tibet cizincům z velké části uzavírají.

Today I announced visa restrictions on PRC officials involved in restricting foreigners’ access to Tibet. We will continue to seek reciprocity in our relationship.