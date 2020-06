USA označí čtyři čínská média za zahraniční mise Pekingu

Podle Stilwella jsou čínská státní televize CCTV, tisková agentura China News Service (CNS), Lidový deník a list The Global Times v podstatě propagandistickými nástroji čínské komunistické strany, která je také kontroluje. Nemělo by se k nim proto přistupovat stejně, jako k jiným zahraničním médiím.

"Komunistická strana nejenže kontroluje fungování těchto subjektů, ale má také plnou redakční kontrolu nad tím, co vydávají," řekl Stilwell s tím, že by uvítal, pokud by podobný krok vůči těmto médiím přijala rovněž Evropská unie a další státy.

Společnosti nyní budou muset zaslat americké vládě seznam všech svých zaměstnanců a nemovitostí.

Úřady zatím nikomu nenakazují odchod z USA, nicméně podobný krok proti pěti dalším čínským společnostem z letošního února nakonec vedl ke snížení počtu pracovních povolení pro jejich zaměstnance. Opatření se týkalo agentury Nová Čína, televizní společnosti CGTN, čínského státního rozhlasu, společnosti China Daily Distribution Corp a firmy Hai Tian Development USA. Krok značně popudil čínskou vládu, která pak o několik týdnů později odebrala akreditace americkým novinářům pracujícím pro tři velké americké deníky v Číně.

Podle AP nyní není známo, kolik lidí pracuje ve společnostech, jichž se týká dnešní opatření.