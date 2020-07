USA uzavřely čínský konzulát v Houstonu. U budovy se pálí dokumenty, tvrdí svědci

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin upřesnil, že USA v úterý nečekaně požádaly o uzavření konzulátu a přerušení všech jeho aktivit. Wang také uvedl, že tento krok je podle Číny "šokující a neoprávněný a poškodí americko-čínské vztahy". Podle ministerstva daly USA konzulátu na ukončení činnosti lhůtu tři dny.

Mluvčí amerického ministerstva Ortagusová podle Reuters dále sdělila, že USA nebudou tolerovat ohrožování americké suverenity ze strany Číny a zastrašování amerických občanů. Prezident Donald Trump podle mluvčí trvá na principech rovnosti a vzájemnosti v americko-čínských vztazích.

Zprávy přímo z Houstonu hovoří o tom, že u konzulátu byly po oznámení vidět plameny. Svědci podle deníku Houston Chronicle viděli, jak lidé na dvoře u budovy pálí dokumenty v nádobách, které vypadají jako odpadkové koše na papír.

