USA pozastavily platnost extradiční dohody s Hongkongem, Čína je rozhořčená

Americké ministerstvo zahraničí ve středu podle CNN informovalo Hongkong, že pozastavilo platnost tří bilaterálních smluv - dohody o vydávání osob hledaných pro trestní řízení, dohody o předávání odsouzených osob a dohody o osvobození od daně z příjmů plynoucích z provozování mezinárodní lodní dopravy.

The Chinese Communist Party chose to crush the freedoms and autonomy of the people of Hong Kong. Because of the CCP’s actions, we are terminating or suspending three of our bilateral agreements with the territory.