USA procházejí nejčernější fází epidemie. Přibylo téměř 3000 obětí koronaviru

Průměrné přírůstky souhrnných bilancí nicméně v posledních dnech rostou pomaleji než minulý týden.

V USA už je s covidem-19 spojováno více než 290.000 úmrtí, zatímco nákaza koronavirem se v zemi s 330 miliony obyvatel potvrdila u více než 15,6 milionu lidí. Experti aktuálně odhadují, že na začátku příštího roku by mohla bilance obětí dosáhnout 350.000, na jaře pak půl milionu mrtvých.

Ve středu Spojené státy poprvé za dobu pandemie ohlásily přes 3000 nových úmrtí. "Znecitlivěná a rozdělená země za jediný den kvůli koronaviru ztratila více Američanů, než kolik jich bylo zabito při útocích z 11. září nebo při útoku na Pearl Harbor," napsal NYT.

Čtvrteční bilance epidemie je jen o něco nižší. JHU evidovala 2934 mrtvých, zatímco NYT 2923. Nově potvrzené infekce jsou u obou zdrojů těsně pod 225.000, přičemž testů se zřejmě provádí necelé dva miliony denně. Počet hospitalizovaných s covidem-19 podle iniciativy The COVID Tracking Project i ve čtvrtek stoupl a dosáhl nového maxima v podobě 107.248 obsazených lůžek.

Our daily update is published. States reported 1.9 million tests, 214k cases, and 3,067 deaths. There are 107k people currently hospitalized with COVID-19, a new all-time record. pic.twitter.com/ReYTBJoQgF