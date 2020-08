USA registrují již přes 160 tisíc mrtvých s covidem-19

Spojené státy registrovaly nejvyšší denní přírůstky zemřelých mezi začátkem dubna a května, kdy několikrát přesáhly hranici 2500. Po asi dvouměsíčním poklesu však statistiky začaly znovu stoupat koncem června a v posledních dvou týdnech jsou v průměru vyšší než 1000.

Zvyšující se počet úmrtí experti předpovídali vzhledem k tomu, že v polovině června lékaři začali zaznamenávat dosud nevídané denní počty nově nakažených - v USA se v posledních dvou týdnech SARS-CoV-2 denně prokáže v průměru u více než 60.000 lidí, zatímco rekordy z dubna a května se pohybovaly kolem 35.000. Ve čtvrtek vyšlo v USA pozitivních testů bezmála 59.700 a počet zemřelých s covidem-19 stoupl o asi 1250.

Demokraté a republikáni v Kongresu spolu se zástupci Bílého domu již několik dní vedou intenzivní rozhovory ohledně podoby dalšího záchranného balíčku na pomoc americké ekonomice, která se kvůli restrikcím spojeným s pandemií bezprecedentně propadla. Podle serveru Politico se oběma týmům po usilovných jednáních podařilo dosáhnout dohody v některých dílčích bodech, návrhy obou stran ohledně rozpočtu mimořádného opatření se však podle vyjednavačů stále rozcházejí v řádu bilionů dolarů.

Prezident Donald Trump vzhledem k patové vyjednávací situaci opakovaně hrozí, že pokud se obě strany rychle nedohodnou, rozhodne v některých diskutovaných oblastech exekutivním příkazem. Trumpův personální šéf Mark Meadows přitom již dříve prohlásil, že se prezident k takovému kroku uchýlí, pokud se nepodaří dosáhnout dohody do konce dnešního dne.

Podle prezidentova vyjádření by se jeho příkaz měl týkat prodloužení mimořádné podpory v nezaměstnanosti, obnovení zákazu vyhošťování a snížení některých daní. Média a někteří politici však upozorňují, že Trump k přijetí těchto kroků zřejmě nemá dostatečné pravomoci, protože rozhodování o rozpočtových záležitostech náleží podle amerických zákonů Kongresu. Pokud by se přesto prezident rozhodl takový příkaz vydat, vedlo by to zřejmě k právním sporům, jež by se mohly táhnout měsíce. Britský The Guardian nicméně připomíná, že se Trumpovi již v minulosti podařilo obejít Kongres například při hledání peněz na výstavbu zdi na hranicích s Mexikem, na níž přesměroval finance z rozpočtu ministerstva obrany.