USA registrují nejvíce nákaz koronavirem od začátku pandemie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech v posledním týdnu přibývaly odhalené nákazy koronavirem rychleji než v kterékoli předchozí fázi pandemie a sedmidenní průměr se po úterku dostal nad 267.000 infekcí na den. Uvádí to deník The New York Times (NYT), v jehož databázi bylo dosud rekordní hodnotou 251.232 nákaz z 11. ledna.