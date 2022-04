USA registrují téměř milion mrtvých s koronavirem

Vrchní expert americké vlády na infekční choroby Anthony Fauci ve středu korigoval předchozí vyjádření o konci "pandemické fáze" v USA a volal po zvýšení proočkovanosti, která je v zemi slabší než v jiných vyspělých ekonomikách.

Celková bilance úmrtí připisovaných covidu-19 se v USA blíží jednomu milionu. Podle databáze Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) jich země se zhruba 330 miliony obyvatel za více než dva roky života s koronavirem SARS-CoV-2 zaznamenala 992.740. Každý den přibývají stovky dalších, byť jsou aktuálně přírůstky nejnižší od loňského srpna a do tohoto týdne stále klesaly. Pokles se už nicméně zastavil u bilance hospitalizovaných s covidem-19, ukazují statistiky deníku The New York Times (NYT).

Zrychlené šíření infekce se týká prakticky všech částí USA. Nejhorší je nyní výskyt infekcí na severozápadě ve státech Vermont, Rhode Island nebo Massachusetts. Ty jsou ovšem zároveň americkými lídry v míře proočkovanosti populace, nákazy zde tudíž budou méně často končit hospitalizací nebo smrtí.

Při absenci i těch nejzákladnějších protiepidemických opatření, jako je povinné nošení roušek, zůstává očkování v USA hlavní zbraní v boji proti koronaviru. Posilující dávku covidové vakcíny si ovšem v zemi nechalo podat jen 30 procent obyvatel. V sousední Kanadě je to skoro 50 procent a v některých evropských či asijských zemích ještě více.

Vládní epidemiolog Fauci v sérii středečních rozhovorů apeloval na pokračování vakcinační kampaně i dalších snah a varoval, že stále může přijít "další varianta (koronaviru), která by mohla způsobit další potenciální vlnu". Podle NYT uvedl, že aktuálně hlášených zhruba 50.000 nákaz denně pravděpodobně neodpovídá skutečnosti, protože se více používají samotesty, jejichž výsledky se nedostávají do oficiálních údajů. Testování metodou PCR od vrcholu zimní epidemické vlny výrazně ustoupilo.

Fauci se domnívá, že covid-19 je v USA v jakési "přechodné" fázi, ovšem "rozhodně to neznamená, že pandemie skončila". Těmito slovy korigoval úterní výrok, podle kterého se země dostala "ven z pandemické fáze" šíření koronaviru. "Chtěl bych jednu věc vysvětlit. Asi jsem měl říct 'akutní část pandemické fáze'. A chápu, že to může vést k jisté dezinterpretaci," uvedl o den později.

Podobnými klasifikacemi se nezabývají jen experti ve Spojených státech. Evropská komise například ve středu vydala prohlášení o tom, že EU se posouvá pryč z "krizové fáze" pandemie covidu-19. Eurokomisařka Stella Kyriakidisová uvedla, že nemoc již v EU prodělalo 60 až 80 procent ze 450 milionů lidí. V USA se dosud podle nových dat Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) koronavirem nakazilo asi 60 procent populace. To sice může znamenat silnější odolnost proti novým epidemickým vlnám, píše list NYT, zároveň to však může věstit výraznější problémy s dlouhodobými projevy koronavirové infekce, které podle dosavadních studií mohou zahrnovat zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, neurologické problémy či poškození sítnice.