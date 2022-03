USA řeší, co se stalo s ruským vzdušnými silami

"Nejsou ochotni vystavovat svá letadla a piloty nadměrným rizikům," řekl pod podmínkou anonymity vysoce postavený zdroj z amerického vojenského úřadu. Ačkoliv nahlíženo optikou prostých čísel a palebné síly Rusko Ukrajinu výrazně předčí, ukrajinské vzdušné síly jsou stále životaschopné a operují - proč, to je podle vojenských expertů záhadou.

Analytici očekávali, že po prvních salvách vypálených 24. února Rusko okamžitě zničí ukrajinské vzdušné síly a protivzdušnou obranu. Byl by to "logický a očekávatelný další krok, jehož svědky jsme byli téměř v každém vojenském konfliktu od roku 1938", napsalo ve svém článku nazvaném Záhadný případ chybějícího ruského letectva výzkumné centrum RUSI v Londýně. Bojové letouny ukrajinských sil ale nadále v nízkých výškách podnikají obranné manévry i výpady proti pozemním cílům. Rusko létá ve vzdušném prostoru, o který se stále bojuje. Ukrajinské jednotky jsou s raketami země-vzduch schopné vytvořit značná rizika pro ruské piloty, kteří se snaží podporovat postup pozemních sil.

"Hodně z toho, co (Rusové) dělají, je matoucí," uvedl Rob Lee, odborník na ruskou armádu z výzkumného centra v americké Filadelfii, který předpokládal, že válka začne s "maximálním využitím síly". "Protože každý další den konfliktu má svoji cenu a rizika se zvyšují. A pro toto chování se jen velmi těžko hledají realistické důvody," dodal Lee.

Vojenští experti konstatují, že ruské letouny na Ukrajině nejsou dobře koordinované s pozemními jednotkami, jejichž kolony byly vyslané mimo oblast dosahu svého vzdušného krytí. Ruští vojáci jsou kvůli tomu zranitelní vůči útokům ukrajinských sil, a to včetně těch, které jsou nově vybavené tureckými drony a americkými a britskými protitankovými střelami. Vláda amerického prezidenta Joea Bidena odmítá žádosti Kyjeva na uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou, jelikož by to vtáhlo Spojené státy do přímého konfliktu s Ruskem.

Zatímco ruský postup byl zatím slabší, než se očekávalo, překvapila naopak ukrajinská armáda. Její zkušenost z posledních osmi let bojů s proruskými separatisty na východě země sestávala převážně ze statických zákopových bojů ve stylu první světové války. Naproti tomu ruské síly mají bojovou zkušenost ze Sýrie, kde se účastnily intervencí na straně prezidenta Bašára Asada a prokázaly určitou schopnost koordinovat pozemní manévry s dronovými a leteckými útoky. Přítomnost ukrajinských bojových letadel ve vzduchu je očividným projevem odolnosti země tváří v tvář útoku a je bezpochyby morální vzpruhou jak pro ukrajinskou armádu, tak obyvatelstvo, uvádí experti. Tato skutečnost vede také k určité mytologizaci ukrajinských vzdušných sil. Vypráví se například o ukrajinském bojovém pilotovi, který údajně sám sestřelil šest ruských letadel a jemuž se na internetu přezdívá "Duch Kyjeva".

Americký prezident Biden v úterý sklidil potlesk, když přednesl své první poselství o stavu unie, v němž chválil odhodlání Ukrajinců a vymezil se vůči prezidentu Vladimiru Putinovi, jenž si prý myslel, že může jednoduše "vpadnout" na Ukrajinu bez odporu. "Ale místo toho narazil na sílu, kterou si nedovedl představit. Narazil na ukrajinský lid," řekl Biden.

Podle amerických propočtů Rusko k invazi na Ukrajinu užívá asi 75 letadel. Než k invazi došlo, úřady odhadovaly, že Rusko pro ukrajinskou misi potenciálně připravilo několik set strojů z celkových několika tisíc, kterými disponuje. Nicméně americký vojenský zdroj odmítl uvést, kolik bojových letounů včetně vrtulníků je stále k dispozici a mimo Ukrajinu. Obě strany utrpěly ztráty.

"Máme indicie, že přišli o nějaká letadla, ale to Ukrajinci také," řekl zdroj. "O vzdušný prostor se bojuje každý den."