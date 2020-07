USA s Brazílií mají desítky tisíc nových případů, Anglie uvolňuje opatření

Spojené státy během pátku zaznamenaly přes 53.000 nových případů, o den dříve to bylo podle Reuters rekordních 55.405 infekcí. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje celosvětově, uvedla, že za posledních 24 hodin v USA zaznamenala 57.683 nově potvrzených nákaz. Sedm amerických států podle Reuters v pátek ohlásilo rekordně vysoké denní bilance, a to Alabama, Aljaška, Idaho, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína a Tennessee.

Americké úřady důrazně doporučují nošení roušek, mnohé státy USA jejich alespoň částečné nošení vyžadují. K rouškám se nyní začíná stavět vstřícně i prezident Donald Trump, který v pátek pod horou Mount Rushmore s obřím sousoším bývalých prezidentů USA přednesl projev k dnešnímu Dni nezávislosti. Velká část z asi 7500 lidí, kteří přednes na místě poslouchali, si ale ústa a nos nezakrývala.

S koronavirem se výrazně potýká i Brazílie, která za poslední den zaznamenala 42.223 případů nákazy a 1290 úmrtí spojovaných s nemocí covid-19. Oficiální statistika nakažených se dostala na téměř 1,54 milionu, zatímco bilance obětí stoupla na 63.174 mrtvých.

V Česku za pátek přibylo 141 nakažených, zhruba o desítku více než ve čtvrtek. Stále je to ale méně než na konci minulého týdne, kdy nárůst zrychloval až na nedělních 305 nově nakažených, což byl nejvýraznější nárůst od začátku dubna. Kvůli nárůstu nemocných, za kterým podle úřadů stojí především lokální ohniska, zpřísnilo Slovinsko vstup do země z Česka, nejde-li o pouhý tranzit dál do Chorvatska. Slovinsko nově vyžaduje covidový test, nebo 14denní karanténu. Od pondělí bude test vyžadovat od cestujících z Česka také Kypr.

Anglie, která naopak od 10. června karanténu pro Čechy zruší, dnes takzvanou supersobotou zahájila velké uvolňování karanténních opatření. Znovu fungují kadeřnictví, hospody, restaurace, hotely či muzea. Kritici varují, že otevření hospod povede po více než třech měsících necené uzávěry k neřízeným pitkám, které se odrazí v šíření koronaviru. Vláda proto národ nabádá k zodpovědnosti.

Británie chce v budoucnu podle premiéra Borise Johnsona jít cestou lokálních omezení, ke kterým přistupují i další státy. Například katalánské úřady dnes nařídily uzávěru oblasti zahrnující i dvěstětisícové město Lleida. Jde o vůbec první omezení pohybu od 21. června, kdy ve Španělsku skončil nouzový stav.

Our daily update is published. States reported over 57K new cases today — another record day for cases, the third this week.



We’re at 721K new tests today, a huge jump and our first day over 700K.



There were 635 reported deaths today. pic.twitter.com/pQKDKZgrgr