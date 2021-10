USA se po téměř čtyřech letech vrací do Rady OSN pro lidská práva

Spojené státy při dnešním hlasování získaly 168 hlasů z celkových 193. Jejich tříletý mandát začne 1. ledna příštího roku. V radě se přitom setkají například s Čínou a Ruskem, které v orgánu zasedají od letoška.

Americký prezident Joe Biden se v lednu po nástupu do funkce zavázal, že postaví otázku lidských práv do centra své zahraniční politiky. Jeho vláda přitom hlasitě kritizuje například počínání Pekingu v západočínské provincii Sin-Ťiang a ohrazuje se rovněž vůči některým krokům Ruska.

Agentura Reuters nicméně poznamenává, že Bidenova administrativa v posledních měsících otázku lidských práv mnohokrát odsunula do pozadí a místo toho sledovala svoje geopolitické priority.

"USA budou mít možnost dokázat, jak moc to Bidenova administrativa myslí vážně s umístěním lidských práv do centra své domácí a zahraniční politiky," řekl ředitel nevládní organizace Human Rights Watch Louis Charbonneau. "Zatím mají (USA) za sebou hodně kroků vedle, měly by využít svůj čas v radě k tomu, aby prosazovaly lidská práva jak u svých spojenců, tak u svých nepřátel," dodal.

"Naše cíle jsou jasné: stát na straně obránců lidských práv a ozývat se proti porušování a zneužívání lidských práv," uvedla vyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.

Nejvýše postavený republikánský senátor v zahraničním výboru amerického Senátu Jim Risch znovuzvolení USA do HCR kritizoval a radu nazval "vadným orgánem" také kvůli jeho zaměření na Izrael. "Spojené státy by neměly propůjčovat legitimitu orgánu, který zahrnuje porušovatele lidských práv jako Čínu, Venezuelu a Kubu," uvedl ve vyjádření.

Kritice HCR v její současné podobě se však krátce po zvolení nebránilo ani americké ministerstvo zahraničí. "Máme ohledně rady pochybnosti. Budeme aktivně vystupovat proti neúměrné pozornosti, kterou rada věnuje Izraeli," řekl dnes mluvčí americké diplomacie Ned Price. Dodal, že USA budou rovněž vyvíjet tlak na to, aby do orgánu nebyly voleny země s "odpornou lidskoprávní pověstí".

Do HCR jsou voleny členské státy OSN v několika skupinách podle své geografické polohy, aby bylo zajištěno jejich rovné zastoupení. Výsledky všech dnešních hlasování byly podle Reuters předem jasné, do 47členné rady bylo zvoleno 13 nových členů a pět jich bylo znovuzvolených. Každý stát může být v radě maximálně dvě funkční období v řadě.

V radě nyní zasedá i Česká republika, která byla zvolena na období 2019-2021. O další tříletý mandát se však dnes neucházela. V orgánu Česko působilo již v minulosti, a to mezi lety 2006 až 2007 a poté od roku 2011 do roku 2014.

HRC sídlí v Ženevě a pravidelně hodnotí stav lidských práv ve všech členských státech OSN. Založena byla v roce 2006 jako náhrada za komisi, která byla zdiskreditována kvůli špatné pověsti některých jejích členů. Krátce po svém ustavení však HRC začala čelit obdobné kritice.