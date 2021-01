USA se připojí ke globálnímu vakcinačnímu programu a uhradí finanční závazky WHO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy se připojí ke globálnímu vakcinačnímu programu. Světové zdravotnické organizaci (WHO) to dnes sdělil americký vládní epidemiolog Anthony Fauci. Podle agentury AP dále ujistil, že USA přestanou snižovat počet Američanů pracujících pro WHO a dostojí svým finančním závazkům vůči organizaci.