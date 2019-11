Podle agentury DPA se na úpravě příspěvků do rozpočtu státy NATO dohodly před nadcházejícím summitem v Londýně.

Krok Washingtonu má být podle CNN spíš symbolický, protože rozpočet NATO je relativně malý, pohybuje se kolem 2,5 miliardy dolarů (58 miliard korun). Peníze jdou například na udržování bruselského sídla. Podstatnější jsou pro fungování aliance výdaje jednotlivých členských států na obranu, které mají podle doporučení NATO tvořit alespoň dvě procenta hrubého národního produktu (HDP).

We keep #NATO at the leading edge of technology with a 1 billion dollar investment in our eyes in the sky: AWACS surveillance aircraft. This modernisation will ensure the fleet’s service to 2035 & provide the best possible intelligence, surveillance & reconnaissance. pic.twitter.com/hOzxVJkXXi