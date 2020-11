Pandemie covid v USA se dál zhoršuje. Přes 180 tisíc nových případů za den

Od začátku pandemie se v USA, které mají zhruba 330 milionů obyvatel, nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila u více než 10,7 milionu lidí. Přes 244.000 z nich s covidem-19 zemřelo, z toho 1431 za posledních 24 hodin. USA mají zdaleka nejvyšší bilanci mrtvých s covidem-19 na světě. Druhá nejpostiženější země světa, kterou je Brazílie, nyní hlásí kolem 165.000 mrtvých.

JHU shromažďuje data z jednotlivých států USA. Její statistika se mírně liší od údajů, které sbírá list The New York Times. Podle něj se v pátek infekce koronavirem potvrdila zhruba u 181.000 lidí. Také podle něj je to ale dosavadní rekord.

Řada amerických států a měst v posledních dnech znovu zavádí určitá omezení ekonomiky ve snaze zpomalit šíření viru.

Například guvernér Severní Dakoty Doug Burgum nařídil nošení roušek ve vnitřních prostorech. Venku si lidé ústa a nos budou muset zakrývat v případě, že nebude možné dodržet bezpečné rozestupy.

As our COVID-19 situation changes, we must change with it. Tonight, we announced four measures designed to reduce the rampant spread of infections in our communities, protect our vulnerable, ensure hospital capacity and keep schools & the economy open. pic.twitter.com/Chrifpyedh