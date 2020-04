USA ve "válce" s koronavirem: Vzniknou stovky provizorních nemocnic, pomůže armáda

Odborníci americké armády podle agentury Reuters vyhledávají volné kapacity v hotelích, ubytovnách a kongresových střediscích v naději, že se jim podaří zřídit přes 340 provizorních nemocnic.

Armádní ženijní útvary během jednoho týdne změnily jedno z největších newyorských kongresových center v nemocnici s tisícem lůžek. Podle předpovědi, kterou má dnes zveřejnit Bílý dům, si epidemie může v USA vyžádat 100.000 až 200.000 obětí. Počet mrtvých zatím překonal hranici 3000 a je už vyšší, než počet obětí teroristického útoku na New York a Washington v září 2001.

V newyorských nemocnicích je celkem 20.000 lůžek a provizorní prostory mají umožnit, aby nemocnice mohly co nejvíc péče věnovat nakaženým. "Potřebujeme co největší pomoc armády," řekl newyorský starosta Bill de Blasio televizi NBC. "Potřebujeme vojáky v neděli, abychom v příštích dvou týdnech zvládli očekávanou kulminaci," dodal.

Nové kapacity vznikají i v dalších městech. Do přístavu v Los Angeles dorazila armádní zdravotnická loď USNS Mercy, v New Orleansu odvážejí nemocné do kongresového centra, které v roce 2005 přijímalo uprchlíky po ničivém hurikánu Katrina.