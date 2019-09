Pohltí USA Británii? Svět spekuluje, proč Trump podporuje brexit

Odchod Spojeného království z Evropské unie se neustále potýká s mnoha komplikacemi v jejichž důsledku se akce v jednom kuse odkládá. Jednou z možností rozuzlení celého chaosu se stává i tvrdý brexit bez dohody.

V rámci nedávného třídenní setkání sedmi ekonomicky vyspělých zemí skupiny G7 bylo zjištěno, že odchod Spojeného království bez dohody s Evropskými státy není ve prospěch žádné země, kromě snad Ruska, nebo Číny, kteří se radují z jakékoliv známky slabosti na západě. Dopad rozhodnutí Britů, distancovat se z Unie, bude podle expertů obrovský a nejvíce tím utrpí právě Velká Británie.

Dva nesmírně těžké a možná i nesplnitelné úkoly má před sebou tedy britský premiér Boris Johnson, který by měl dostát slibům veřejnosti týkajících se výhod, které měly odchod z EU občanům Spojeného království přinést. Druhý a nutno říci, že klíčový úkol je pro Johnsona vyjednat dohodu mezi EU a Británií, což se v tuto chvíli jeví jako nadlidský výkon.

Připomeňme si ale, co přesně celý projekt evropské integrace znamená nejen pro Evropu, ale i pro USA. Jedná se především o snahu zajištění míru a větší prosperity nejen pro evropské státy, ale i pro ty americké. Pro USA je tedy přínosné, aby byla Velká Británie součástí unie, čehož si jsou vědomi už po dlouhá desetiletí.

V roce 1950, kdy vznikala myšlenka Evropského společenství uhlí a oceli (EUSO), které je považováno za základ Evropské unie, se Velká Británie z projektu distancovala. Státní tajemník tehdejšího prezidenta USA, Dean Acheson, označil tento krok Spojeného království za nešťastný. "Jistě nejde o poslední šanci Británie na vstup do Evropy, rozhodnutí nevstoupit do společenství je však jejich první chybou," napsal tajemník ve svých pamětech.

Po tom, co prezidenta Trumana vystřídal v roce 1953 jeho následník Dwight Eisenhower, zůstala podpora evropských projektů ze strany USA stále stejně vysoká. Při jednání o Evropském obranném společenství (EOS), navrženého se záměrem vytvoření panevropských obranných sil jako alternativy přistoupení západního Německa do NATO a případné využití sil západního Německa v možném konfliktu s východním blokem, tehdejší nová francouzská vláda návrh stáhla. Pravděpodobně byl tento krok ovlivněn dřívějším rozhodnutím Britů nezúčastnit se ani tohoto projektu. USA na tento krok reagovala přísným varováním Severoatlantické aliance, že pokud se tento projekt nepodaří dovést do konce, provedou změny ve svém bezpečnostním závazku vůči západní Evropě.

Cílem integračních projektů je již zmíněný mír a harmonie mezi členskými státy, což je v podstatě momentálně naplněno. Na rozdíl od dřívějších konfliktů mezi Německem a Francií jsme dnes svědky víceméně fungující aliance.

Podle National Interest funguje momentální Evropská unie nejen jako obrana proti konfliktům, ale také velice napomáhá ekonomické prosperitě členských i nečlenských států, včetně USA. Pro Američany má totiž Velká Británie daleko větší hodnotu když má významný hlas v rozhodování o evropských záležitostech, než když stojí sama o sobě. Jako samostatný ostrov není pro USA nijak výrazně užitečná.

Současný Americký prezident Donald Trump vnesl ale do tématu zcela novou myšlenku. Podle něj, bude po brexitu Velká Británie slabá a tudíž snadno ovladatelná země. Johnson bude tak pro Trumpa lépe zpracovatelný v otázkách týkajících se problémů na Blízkém východě i mnoha dalších.

Podpora brexitu ze strany Donalda Trumpa je tedy pouze dalším projevem jeho americké politiky, kterou doposud předváděl. Jeho pozitivní postoj není tedy založen na pečlivých výpočtech amerických zájmů, jak tvrdí. Nicméně by se neměl snažit jakýmkoliv způsobem ovlivňovat už tak chaotický průběh odchodu Spojeného království z Unie.