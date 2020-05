USA vyzývají WHO k okamžitému vyšetřování její reakce na pandemii

"Jak dal (americký) prezident Trump jasně najevo ve svém dopise z 18. května adresovaném řediteli (WHO) Tedrosovi (Adhanomovi Ghebreyesusovi), nesmíme promrhat žádný čas ohledně reforem nutných k zajištění toho, že se podobná pandemie již znovu nestane," napsal Giroir. Donald Trump v pondělí šéfovi WHO napsal, že USA přestanou natrvalo organizaci financovat a zváží svoje členství, pokud se WHO do 30 dnů nezaváže ke změnám svého vnitřního fungování. USA organizaci vyčítají zejména to, že je podle nich příliš orientovaná na Čínu.

"Vítáme hlasy žádající, aby bylo v součinnosti s členskými státy provedeno nestranné, nezávislé a úplné šetření a naléháme, aby začalo nyní," dodal americký náměstek s odvoláním na rezoluci z dílny Evropské unie, která vyzývá k posouzení světové reakce na pandemii covidu-19 "v nejbližší vhodný moment". Dokument tento týden jednomyslně přijal hlavní orgán WHO, takzvané světové zdravotnické shromáždění.

Shromáždění se má sejít znovu na podzim, kdy už by se podle USA mělo hovořit o výsledcích tohoto procesu a reformách, jež by měly posílit WHO, včetně "možnosti Tchaj-wanu účastnit se jako pozorovatel", dodal Giroir.

Tchaj-wan se snažil členské státy při zasedání světového shromáždění přesvědčit, aby mu přiznaly status pozorovatele, s čímž vyslovily souhlas Spojené státy, Japonsko a další země. Nakonec se mu to nepodařilo, podle Tchaj-peje kvůli nesouhlasu Číny, která na Tchaj-wan nahlíží jako na jednu ze svých provincií a nechce mu tak poskytnout práva, která požívají suverénní státy.

Přítomnost koronaviru se od začátku pandemie prokázala podle dat Univerzity Johnse Hopkinse již u 5,12 milionu lidí po celém světě, v souvislosti s covidem-19 evidují všechny státy přes 333.000 úmrtí.