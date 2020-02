USA zničily Islámský stát? Trump se v projevu chvástal, poslal vzkaz Íránu

"K dnešku bylo území chalífátu IS zničeno ze sta procent," řekl Trump a dodal, že dnes Američané se spojenci spolupracují na likvidaci zbytků IS. "Když jsem se ujal úřadu, IS kontroloval v Iráku a v Sýrii přes 20.000 čtverečních mil (51.800 kilometrů čtverečních)," poznamenal. Příslušníky IS pak označil za krvežíznivá monstra.

K situaci v Afghánistánu, kde je stále aktivní radikální hnutí Tálibán, prezident řekl, že zintenzivnil vyjednávací úsilí, aby dosáhnul politického urovnání. "Protistrana je rovněž velmi ráda za vyjednávání," uvedl.

zdroj: YouTube

"Jakmile dosáhneme v jednáních pokroku, budeme moci snížit naši vojenskou přítomnost," přislíbil Trump.

Trump dále prohlásil, že američtí přátelé i nepřátelé musí vždy s jistotou vědět, že USA disponují mocí a vůlí bránit své občany. "Před 18 lety teroristé zaútočili na loď USS Cole. Minulý měsíc americké síly zabily jednoho ze strůjců tohoto útoku," prohlásil prezident. Počátkem ledna Trump na twitteru oznámil, že USA zlikvidovaly Džamála Badávího, který je považován za jednoho z organizátorů činu.

Trump se v části svého projevu také zaměřil na Írán. Teheránu vzkázal, že Washington je připraven pomoci obnovit íránskou ekonomiku, pokud se islámská republika vzdá snahy získat jadernou zbraň a přestane podporovat terorismus. Írán dlouhodobě tvrdí, že má jaderný program pouze pro výzkumné účely.

Trump v roce 2018 odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, která vznikla za jeho předchůdce Baracka Obamy, a obnovil proti Íránu sankce. Od té doby americký prezident vede proti Íránu takzvanou kampaň "maximálního tlaku" a minulý měsíc nařídil útok dronem na vůdce íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Atentát tehdy na chvíli rozpoutal obavy z toho, že mezi Íránem a Spojenými státy propukne válka. "Náš vzkaz teroristům je jasný. Nikdy neuniknete americké spravedlnosti. Pokud budete útočit na naše občany, přijdete o život!" řekl americký prezident.