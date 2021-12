USA zpřísní podmínky pro turisty, test před odletem nesmí být starší než den

Protiepidemickou strategii pro zimní období dnes představí prezident Joe Biden. Situaci na celém světě komplikuje šíření nové varianty omikron.

Spekulovalo se, že právě kvůli variantě omikron by mohly USA restrikce pro cestovatele zpřísnit mnohem více - v úvahu přicházela například povinnost testování na koronavirus i po příletu do USA nebo dokonce karanténa pro všechny příchozí cestovatele.

Americké úřady začátkem listopadu otevřely hranice pro cizince, pouštějí přes ně ale pouze plně očkované lidi s negativním testem. Výjimku mají děti do 18 let, které očkované být nemusejí.

Biden dnes ve svém projevu ohlásí i novou povinnost pro soukromé zdravotní pojišťovny, které budou muset proplácet antigenní samotesty na koronavirus. Oznámí také, že povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě bude platit nejméně do 18. března. Kromě toho Bílý dům chystá kampaň, která by co nejvíce seniorů přiměla přijít si pro třetí dávku vakcíny.