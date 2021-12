USA zřejmě kvůli šíření nové varianty koronaviru zpřísní podmínky pro vstup do států

Podle něj se uvažuje především o zavedení povinnosti prokázat se před odletem negativním PCR testem, který nebude smět být starší než 24 hodin. Na stole je rovněž zavedení povinnosti opětovného otestování několik dní po příletu do země, hovoří se i o požadavku sedmidenní izolace.

Biden se ve čtvrtek chystá oznámit svou zimní strategii pro boj s pandemií, situaci přitom komplikuje výskyt nové varianty viru. Ta je podle předběžných zjištění zřejmě vysoce nakažlivá, ještě nicméně nejsou k dispozici průkazné údaje o jejích dopadech na lidské zdraví, či o tom, zda snižuje účinnost nyní používaných vakcín.

Povinnost otestovat se nejdéle den před odletem a znovu několik dní po příletu se podle WP objevila v návrhu nového dokumentu amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ten nyní posuzuje ministerstvo zdravotnictví a Bílý dům. V návrhu podle nejmenovaných činitelů administrativy zatím není povinnost sedmidenní izolace po příjezdu nehledě na výsledky testů, v administrativě se však o této možnosti stále hovoří. V případě porušení karantény by hrozily cestovatelům pokuty či další postihy. Otázkou však je, zda by mělo ministerstvo spravedlnosti pravomoc i kapacitu příkaz vymáhat, poznamenává WP.

Spojené státy podobně jako řada dalších zemí po prvních zprávách o omikronu omezily cesty z osmi jihoafrických států, kde se variantu podařilo poprvé identifikovat. Omikron se však od té doby objevil v různých koutech světa, a američtí činitelé proto chtějí podle WP přijímat přísná preventivní opatření ještě předtím, než vědci variantu podrobně prozkoumají a jednoznačně řeknou, jaká představuje rizika.

USA nyní vyžadují negativní test od všech cestovatelů mířících do země. Očkovaní však mohou předložit negativní výsledek starý až tři dny. Neočkovaní, kterým je vstup do země umožněn je na základě zvláštní výjimky, se musí otestovat nejdéle 24 hodin před nástupem do letadla. Neočkovaným nyní úřady také doporučují dodatečné otestování po příletu a sedmidenní izolaci. Nová pravidla by zavedla některé tyto požadavky povinně a to nehledě na to, zda je člověk naočkovaný, či nikoliv.

Spojené státy dlouhou dobu zcela zakazovaly cesty na své území osobám, jež v poslední době pobývaly na území řady evropských zemí včetně České republiky. Cesty do USA pro plně naočkované cestovatele z ČR a dalších zemí schengenského prostoru jsou znovu možné od 8. listopadu.